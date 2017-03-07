高師大校長吳連賞獲聘高雄市體育會首席顧問

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高師大校長吳連賞（右三）與學生劉羿汝（左三）分別獲聘為首席顧問及教練。（高師大提供）

高雄市藤球委員會總幹事李振邦暨榮譽主委李武忠赴國立高雄師範大學，聘請校長吳連賞擔任高雄市體育會首席顧問，藤球國手、特教系二年級學生劉羿汝也同時獲聘為教練。

李武忠代表高雄市體育會朱文慶理事長致贈首席顧問聘書給高師大吳校長，接著藤球委員會總幹事李振邦代表黃傳芳理事長致贈藤球教練聘書給藤球暨毽球國手高師大特教系二年級劉羿汝同學，儀式簡單隆重。

校長吳連賞表示，高師大向來非常支持體育與健身活動，藤球對國人可能比較不熟悉，它是源自於東南亞的熱門運動，是國內近年來興起的一項運動項目。

吳連賞說，特教系學生劉羿汝國內知名的藤球暨毽球國手，2016年匈牙利國際三球日暨新薩斯盃毽球錦標賽女子組單打榮獲第三名、總統盃藤球錦標賽104學年度大專女子組雙打榮獲第一名表現非凡。相信高雄市籐球隊透過她的訓練與指導，未來定能創造佳績，為我們高雄市爭光。

總幹事李振邦表示，高雄市體育會配合政府新南向政策，2017年將籐球運動列為重點發展項目，今年的全國運動會也首次將籐球運動列為表演活動項目，非常感謝吳校長願意支援訓練場地與教練。更期待高雄市藤球隊在劉教練協助訓練下，有非常好的競賽成績。

(中時)