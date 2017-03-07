警花「妝」水水 自信工作增效率
女警服勤也講時尚！台中市警局第一分局為慶祝38婦女節今天邀請為多齣台灣偶像劇操刀化妝造型的知名彩妝師，現場指導女警保養與職場妝容。分局長孫太康表示，雖然工作能力與外貌並無相關，但適宜、優雅的化妝術搭配得體髮型，除充分展現女警專業與自信也是為民服務的一環。
2015年考取警察基層特考，受訓後於今年1月分發西區派出所任職，有著瓜子臉蛋、甜美可愛的30歲女警花陳嘉琪說，從事第一線警察工作，不論在值班、備勤處理事故、查緝刑案等日夜顛倒，因此對於一些裝容很少注意，經過老師提醒，快速簡單的淡妝也讓自己外表顯得更有精神。
活動承辦員警指出，警察是人民保母，平日為民服務的奔波工作，經常忘了妝點自己，但警察外表不能邋遢，除了加強專業能力外，更希望透過這次的課程，提升女警清新亮麗的外表，讓原本充滿陽剛味的警界，提升女警自信與溫柔一面。
(中時)
關鍵字：女警
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