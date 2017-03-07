警破獲雲嘉販毒集團大盤商 獲利約2千萬
刑事局偵查第六大隊第五隊6日會同雲林、台中、嘉義等警方在嘉義縣逮捕41歲丁姓及37歲林姓2名毒販。警方調查，丁是雲嘉地區毒品大盤商，幾乎週週進貨每次均1公斤起跳的安毒，1公斤至少淨賺60萬元，估計9個月下來不法獲利達2千萬元。警方起出安非他命1.15公斤及一粒眠、K他命、電子磅秤、現金4萬元等證物。
警方指出，丁嫌於前年假釋出獄後，重操舊業開始販毒，為講究出貨快速且銷量大，累積不少「常客」；目前安非他命每公斤大盤價約50至70萬元間，丁每周至少進貨1公斤以上，預估輕鬆賺進60萬元以上，並找來有毒品、槍砲通緝犯林嫌加入，分別在雲林台西、嘉義民雄設據點販毒給小盤商不固定點交易躲避查緝。
警方在跟監過程中也意外發現，丁嫌每次交易獲利，一定趕往摩鐵，一去就3個小時，辦案員警原本以為丁也是前往交易毒品，後來才發現原來他性好女色，每周都要找應召女子到摩鐵紓壓「性」交易。訊後依毒品罪嫌將2人移送法辦，並追查毒品來源及獲利流向。
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(中時)
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