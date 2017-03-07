婚後愛上妻子表妹 男子車震被抓包遭起訴

桃園一名鍾姓男子和妻子結婚後，愛上妻子的表妹，多次帶對方出遊，女子也對姐夫生情愫，拍下2人十指緊扣等恩愛照，還互傳「想你、愛你」、「趕快來我身邊」等訊息。

鍾妻發現丈夫舉止詭異，懷疑丈夫出軌，偷偷在車上裝錄音設備，去年2月果真錄到親熱的對話和女性喘息聲，還發現車震的女主角竟是自己的表妹，檢附曖昧簡訊報警提告，桃園地檢署依妨害家庭罪嫌起訴2人。

(中時)