311植樹 送樹苗還可嘗鳳梨酥
南投縣政府與南投林管處，將於3月11日上午9時，在南投縣會展中心後方滯洪池綠地，植樹1600株；當天將贈送3000株樹苗給民眾，還可品嘗著名的「微熱山丘」鳳梨酥。
今年植樹節主題「植樹護林、守護台灣」，縣府將提供超過20萬株環境綠美化，及造林苗木供民眾來申請；當天也準備羅漢松、桂花及杜鵑共3000株樹苗，贈送參與民眾。另外，縣府提供羅漢松、竹柏創意桌上盆栽，DIY材料1500份贈送民眾，親手播種、觀察發芽茁壯，美化辦公室、居家環境。
當天，曾在元宵節假期時，與重慶「銅梁火龍」同台演出的嘉和國小扯鈴隊，也將在現場表演。
南投市在地企業微熱山丘，也熱情贊助超人氣商品「鳳梨酥」，提供參加民眾品嘗；國泰人壽慈善基金會、南投郵局也準備精美贈品。
(中時)
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