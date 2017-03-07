中市警首度北上借提 程宇仍緊咬梁女涉案
台中市第六分局專案小組6日北上首度借提程嫌，並帶程回命案現場釐清相關案情疑點，過程中程不斷向警方說，梁女最近常跟他抱怨因外拍工作與陳女發生嫌隙，他心疼女友才想幫她出氣，策畫給陳女教訓，以外拍為由誘騙陳女赴約，性侵勒斃並取走其身上財物。
程向警方描述事發當天，他與梁、陳3人約碰面，先謊稱到廢棄商場地下室停車場取車，至陰暗處伺機將陳女掐昏，但一度陳女醒來，負責拿手電筒照明的梁女竟將她打暈，他藉機性侵，接著用陳女皮包肩帶勒斃。
當警方問他，為何拿走死者手機，程回答，原本要變賣但又擔心被發現因此作罷，並將手機帶在身上住進台中飯店；但冒充死者用LINE與其姐姐及友人報平安，用意為何？程嫌則低頭不語。
女模命案震驚社會，外界直指台中警方查證有瑕疵導致檢方誤判。台中市警局長陳嘉昌為承辦案件同仁們叫屈，表示程嫌多次意圖混淆警方辦案方向，緊咬梁女涉案但經警抽絲剝繭查出監視器畫面中女子非梁女，也確認梁可能未到現場參與殺人，馬上建請檢方撤銷羈押。
至於梁女稱手機已遺失多日，又未曾報案，案發前仍以梁女的Line聯絡死者與程嫌見面最後遇害等諸多案情疑點，仍亟待查證。
(中時)
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