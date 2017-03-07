繁星放榜 和美高中首度錄取台大
繁星今放榜，國立和美高中首次有學生錄取台大，錄取台大生命科學系的謝宥宏說，讀書方法沒有其他，就是不要臨時抱佛腳。
謝宥宏的母親是越南華僑，從事外勞翻譯工作，父親則是經營水電材料生意，和美高中校長李得泰表示，和美高中原本是國中，今年的高中畢業生才是第二屆而已，就有人錄取台大，全校師生都很興奮。
謝宥宏說，國中升高中時因成績差一點點，沒有辦法選擇第一志願的學校，而是選擇距離家庭比較近的和美高中，他看到哥哥很認真的念書，考上國立大學，讓他也立志以國立大學為目標，而讀書的秘訣無他，就是天天念書而已。
和美高中校方則指出，今年繁星入學的成績優異，錄取51人，當中有14人錄取國立大學，除了1人上台大之外，也有多名學生錄取台師大特教系、中山大學外文系等科系。1060307
(中央社)
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