兩岸學術青年交流 陸委會籲對等尊嚴

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陸委會今天表示，政府支持兩岸青年學生及學術交流活動持續進行，但雙方應秉持公平、對等、尊嚴的原則，及相互尊重的態度，中國大陸相關學校不應對台灣學校提出不合理的要求。

包括世新大學、清華大學等多所大學與中國大陸交流時，簽署承諾書保證不從事「一中一台」等活動，引發爭議。

行政院大陸委員會今天發布新聞稿指出，兩岸學術交流應秉持公平、對等、尊嚴的原則。

陸委會表示，講學自由是民主政治的重要環節，這是憲法明文規範，學術自由應被尊重及維護，不應因任何理由加以限縮、侵害。

陸委會說，有關大專校院簽署「承諾書」一事，已由教育部進行行政調查，因各學校簽署文件的態樣與內容文字不同，仍需時間進行事實釐清及後續法規適用。

陸委會呼籲中國大陸不應該將政治考量帶到兩岸青年學生交流活動，台灣歡迎中國大陸青年學生來台與台灣青年學生共同切磋學習，並期盼兩岸共同珍惜並維護多年來交流的成果。1060307

(中央社)