岡山高中繁星錄取109人 拿全國第二
去年登上繁星入學錄取人數全國第一岡山高中，共109人上榜，比去年多3人，錄取率也從67.7%升至71.2%；但今年錄取人數全國排名下滑，屈居第二，僅次於潮州高中；近5成學生錄取國立大學，台、成、政、清、交等大學皆榜上有名。
其中，2名錄取台大和中興大學獸醫系的蔣劭希、許純禎，是同班同學，兩人約定好考上執照，一起合開動物醫院，並投入救援流浪動物。許純禎說，很多拯救弱勢狗貓的志工，都是她值得學習的前輩，像是台南徐園長護生園，園長徐文良傾所有力照顧流浪狗，讓她覺得很酷、也很感動。
蔣劭希說，國外也很多獸醫師會放自己一個長假，然後到各流浪動物收容所行醫，並加入救援行動，希望行有餘力也能行走各地，替流浪動物免費看診，這是我的夢想。
罹患重度貧血宋子恩，戰勝身體不適，錄取中正大學中文系。樂觀的她笑說，因常頭暈，除靠補充鐵劑攝取營養，睡眠時間也長，1天至少睡10小時，或許因為睡得飽，讀書效率反而好。
錄取清大工程與系統科學系蘇韋哲，國中會考成績1A4B，成績普通，國二下學期成績突飛猛進，學測64級分，他搞笑說，本來沒特別想要拚繁星，後來因爸媽限制他，考上大學才能買手機，為了拿到手機，就拚了。
另錄取中正大學心理系李奕葴，哥哥是自閉症、爺爺失智症，她想多了解這類患者心理，希望透過獲得專業能力，也可幫助更多這樣的人。
高川涵則錄取清大教育心理與諮商學系，她住在岡山區嘉峰里偏僻複雜社區，憑著脫離惡劣環境的毅力奮發向上，希望有能力買新房子，換到更好的環境住。
(中時)
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