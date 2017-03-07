日月潭操作遙控無人機 6特定區需申請
有鑑於遙控無人機操作不當造成遊客受傷時有所聞，日月潭國家風景區管理處為確保轄區遊客旅遊安全，1月5日正式公告「日月潭國家級風景特定區操作遙控無人機申請要點」，今天該處重申，在日月潭6處眾多遊客出入之場所，需事先向日管處申請許可後始得使用。
日管處表示，操作遙控無人機翱翔天空是許多人的夢想，但因為操作者不熟悉操作方法或因電力、訊號不穩，導致發生無人機跌落撞擊地面遊客，常常登上新聞版面，日管處已在去年各種大型嘉年華活動、路跑活自行車等活動，規範操作遙控無人機各種應注意事項，除須事先申請許可外，更採集中管理及監控，以避免發生憾事，成效頗獲遊客肯定。
今年初日月潭國家風景區管理處業已公告遙控無人機申請要點，在向山遊客暨行政中心、水社壩、水社碼頭、朝霧碼頭、伊達邵碼頭及玄光碼頭等6處特定區域，未經事先申請核准者，將禁止操作遙控無人機，違者將限制不受理申請。
操作遙控無人機申請要點及申請書，請自日管處行政資訊網處下載。申請窗口：管理課蔡技士， 049-2341218。
(中時)
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