繁星放榜 仁武高中出現首位台大生

繁星放榜，仁武高中黨一靜錄取台大生物產業行銷發展系，為該校改制完成中學以來首位台大生。(郭韋綺攝)

繁星放榜，高雄市仁武高中首摘星台大！錄取台大生物產業行銷發展系黨一靜，本可進入雄女就讀，家住仁武的她捨雄女就近入學，全因爸爸一句話，希望她快樂上學，獨排眾議勸她留在社區高中就讀，她說，3年高中生涯充滿自信、樂觀，很高興當初爸爸幫她做了正確選擇。

黨一靜國中會考成績3A1B，她沒選擇就讀雄女，而是進入離家只有5分鐘車程的仁武高中，因家人不希望她有太大的讀書壓力，勸她寧願不上明星高中，留社區高中讓讀書變成快樂的事。

黨一靜說，她有猶豫2、3天，最後還是選擇仁武高中，以拚繁星入學為目標，雖然讀書辛苦，但心情始終很輕鬆、愉悅。由於樂觀開朗，讓她更有動力去讀書，3年全校排名保持在1%。

如願拚上台大錄取理想志願，一靜說，其實沒家人務農，會選這麼冷門科系，是因為她認為台灣農業世界有名，農產品行銷就更顯重要，未來她也有志往這個領域發展。

導師吳佼融表示，一靜是很肯下苦功的學生，總是認真跟上老師進度，有錯誤一題不漏做訂正，幾乎是不二過，她每一科都很平均，強項是作文，曾獲讀書心得作文比賽特優，學測只有58級分，這次繁星終於扳回一城，作文也沒意外拿下滿分A+。

錄取高雄醫學系葉睿穎，不僅是仁武高中第一位醫學系學生，學測69級分，創下該校改制以來學測成績最高，破雙紀錄。

(中時)