俞正聲：堅決反對遏制任何形式台獨

大陸全國政協主席俞正聲7日表示，繼續堅持和平統一、一國兩制基本方針，堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂活動，努力維護台海和平穩定，並再次提及了「兩岸一家親」。

據央視新聞聯播7日報導，俞正聲在出席全國人大台灣代表團時表示，黨的18大以來，對台工作取得積極成果，我們要認真學習領會和貫徹落實習近平總書記對台工作重要思想，繼續堅持和平統一、一國兩制基本方針，堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂活動，努力維護台海和平穩定。

俞正聲說，要秉持兩岸一家親理念，持續推進兩岸民間各領域交流合作，促進兩岸經濟社會融合發展，增進兩岸同胞親情和福祉。

今年大陸兩會，中共總書記習近平至今尚未對涉台問題發表談話，在日前的政協報告及政府工作報告中，都未如過去提及「兩岸一家親」，引起討論，俞正聲7日在出席台灣團時，重提「兩岸一家親」。

(旺報)