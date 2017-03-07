繁星放榜 嘉華中學改寫歷史

嘉義市嘉華中學今年有4人通過醫科初試，另有3人錄取台大，優異成績再寫新歷史。（呂妍庭攝）

嘉義市嘉華中學今年有4人通過醫科初試，另有3人錄取台大，優異成績再寫新歷史。（呂妍庭攝）

嘉義市嘉華中學今年有4人通過醫科初試，另有3人錄取台大，優異成績再寫新歷史。（呂妍庭攝）

大學繁星推薦放榜，嘉義市嘉華中學今年改寫歷年紀錄，4人錄取醫科，3人錄取台大，錄取醫科第一階段學生分別為曹博閎陽明醫科、梁婉玲長庚醫科、謝佳峻慈濟醫科和黃云翎輔仁醫科，另陳妍喻上台大電機，吳旻勳上台大生物環境系統工程，吳祥楨錄取台大植物病理與微生物學系，7日得知榜上有名，學生都展露喜悅。

藉由繁星推薦上長庚大學醫學系的梁婉玲，從小愛看偵探小說，對法醫與刑事鑑定深感興趣，本想投入治安行列，受限身高無法報考警察大學，決定朝當法醫努力，3年前進入嘉華中學就讀，當同儕奔波於各補習班時，婉玲選擇留校自習，3年來堅持不補習不熬夜，白天上課認真聽講做筆記，夜間妥善執行讀書計畫，讓她的高中學習更有效率，不僅成績名列前茅，現因繁星放榜，距法醫夢更進一步。

陳妍喻從小深受父親影響，以台大電機系為目標，日前學測考出73級分佳績，原本師長鼓勵挑戰國立醫科，但幾經衡量下，仍決定以興趣為考量，選擇台灣大學電機工程學系，終於錄取。至於曹博閎父親為麻醉科醫師，從小受父親薰立志行醫，雖學測小失常，僅拿到72級分，但為一圓兒時夢，仍勇敢報名陽明大學醫學系，幸運通過。

柯昱任年幼就患有心律不整，心臟需加裝電池才能維持正常活動，6年前因地緣關係進入嘉華中學就讀，雖患有心臟疾病，卻不影響學習熱忱，在學時展現對數學科強大與旺盛學習能力，並常代表學校參加各式數學競賽，果然如預期錄取清華大學電機資訊學院學士班。

同樣受家庭影響立志行醫還有黃云翎，3年前進入嘉華醫科班就讀，在龐大課業壓力下，仍體諒父母工作辛苦，課餘就在父親的早餐店幫忙，靠著白天聽講，晚上自修的自主管理，並和同學組成讀書小組，相互砥礪增進實力，這次果真順利透過繁星推薦錄取輔仁醫學系。

嘉華中學表示，醫科班成立6年來，歷屆醫科班的學生各個資質優異，家長對醫科班期待甚深，尤其導師彭慧媛從高一就期許孩子「靜如處子，動如脫兔」，要全方面的累進自身實力，3年來在科展、學科能力競賽、美展、話劇、微電影、語文能力競賽、世界機器人大賽、全運會都頻獲佳績，可謂文武雙全。

接下來針對已通過各大學醫學系第1階段同學，校方也強調會傾用所有資源，輔導同學進行第2階段口面試課程特訓，務必讓每位同學都能築夢踏實，登峰圓夢，順利摘下屬於自己的那顆最閃亮的星星。

(中時)