吳敦義：九二共識確保兩岸和平發展
參選國民黨主席的前副總統吳敦義今天表示，他主張堅持「一中各表」的「九二共識」，確保兩岸和平發展。同時，他也呼籲國民黨提升年輕世代從政機會，「年輕人才是未來」。
吳敦義今天在台北世貿聯誼社出席台灣工商聯合會活動，以「兩岸僵局，不利經濟發展，如何解決，端賴雙方智慧」為題演講。
他表示，國民黨執政時，為台灣經濟發展做出很大貢獻。他在演講中歷數擔任政府公職時的政績，提出他在行政院長任內，2010年台灣經濟成長率達10.63%；IMD國家競爭力全球評比，中華民國在世界排名第6。
這次參選國民黨主席，吳敦義提出主張，包括拔擢優秀人才，提升年輕世代從政機會；落實黨內民主，縣市黨部主委由黨員直選產生；活化黨務組織，充分納入基層民意；團結在野力量，強化一中制衡。
在兩岸方面，他主張堅持「一中各表」的「九二共識」，確保兩岸和平發展。吳敦義在演講時表示，只有「九二共識」才有兩岸和平穩定發展，兩岸未來不管怎麼走，都是和平最好。
他說，「九二共識實在很好用」，他建議總統蔡英文善用九二共識，創造兩岸和平繁榮。
吳敦義在演講後回應問題表示，國民黨要轉弱為強，應該活絡強化組織動員及文宣，上至縣市首長，下至里長，是國民黨強有力的臂膀，還要加上好的「領頭羊」。國民黨要能做到瞭解、傳達民意，並有效制衡政府，才能獲得信任。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。