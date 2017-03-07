吳敦義：九二共識確保兩岸和平發展

參選國民黨主席的前副總統吳敦義今天表示，他主張堅持「一中各表」的「九二共識」，確保兩岸和平發展。同時，他也呼籲國民黨提升年輕世代從政機會，「年輕人才是未來」。

吳敦義今天在台北世貿聯誼社出席台灣工商聯合會活動，以「兩岸僵局，不利經濟發展，如何解決，端賴雙方智慧」為題演講。

他表示，國民黨執政時，為台灣經濟發展做出很大貢獻。他在演講中歷數擔任政府公職時的政績，提出他在行政院長任內，2010年台灣經濟成長率達10.63%；IMD國家競爭力全球評比，中華民國在世界排名第6。

這次參選國民黨主席，吳敦義提出主張，包括拔擢優秀人才，提升年輕世代從政機會；落實黨內民主，縣市黨部主委由黨員直選產生；活化黨務組織，充分納入基層民意；團結在野力量，強化一中制衡。

在兩岸方面，他主張堅持「一中各表」的「九二共識」，確保兩岸和平發展。吳敦義在演講時表示，只有「九二共識」才有兩岸和平穩定發展，兩岸未來不管怎麼走，都是和平最好。

他說，「九二共識實在很好用」，他建議總統蔡英文善用九二共識，創造兩岸和平繁榮。

吳敦義在演講後回應問題表示，國民黨要轉弱為強，應該活絡強化組織動員及文宣，上至縣市首長，下至里長，是國民黨強有力的臂膀，還要加上好的「領頭羊」。國民黨要能做到瞭解、傳達民意，並有效制衡政府，才能獲得信任。1060307

(中央社)