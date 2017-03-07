首艘陸產航艦 共軍：最快上半年下水

陸港媒體報導，中國大陸海軍副參謀長王維明5日接受採訪時透露，首艘陸產航艦最快上半年就可以下水。這是中共海軍將領首次確認進展。

香港商報報導，當記者問王維明中國大陸第一艘完全自主設計和製造的航艦上半年是否能下水時，他回答說：「差不多吧，應該可以的！我也非常期待，這也是我們實力的象徵！」

大陸觀察者網報導，航艦在下水後，通常還需要兩年左右進行?裝和海試，然後才能服役，也就是說這艘航艦最快將於2019年正式服役。

英國「詹氏防務」週刊（Janes Defence Weekly）曾於2月報導，中國大陸001A型航艦大部分結構工作已經完成，船塢內建造工作已經進入尾聲，預計將在今年年內下水。

觀察者網軍事評論員表示，根據中國大陸海軍的建設速度保守估計，到2020年中國大陸海軍將建設起一支擁有2艘航艦、30餘艘現代化驅逐艦（其中近20艘不同型號「中華神盾」防空驅逐艦）、30餘艘中型護衛艦和至少50艘輕型護衛艦組成的水面作戰力量。其他諸如901型綜合補給艦等輔助船也在穩步建設中。1060307

(中央社)