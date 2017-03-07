年金改革 陳光復建請離島加給納入計算
中央推動年金改革，澎湖縣長陳光復今天首度表達看法，他認為改革必須進行，但澎湖環境不同，公務員流動率低，建議離島加給能納入退休俸計算基數，以保障退休生活、吸引人才。
陳光復表示，公務人員的退休俸計算，經過多次變革，有其歷史背景，但演變至今，確實也有部分不合理現象產生，如退休人員月退俸所得，等同甚至高於現職人員，這對國家財政、公務人員形象帶來負面影響。
陳光復認為，在年金改革的大方向下，中央必須顧慮離島環境的不同，公務人員派駐離島服務，除了在既有薪俸之外，另有離島加給，就是考慮到離島生活水平低於台灣本島，國家才給予離島加給，藉以改善和保障生活。
陳光復強調支持年金改革，但服務離島的公務人員流動率偏低，不少從年輕到退休，終其一生都在離島服務，官職等不高。建議中央對在離島服務滿一定年限的公務人員，把離島加給併入月退俸計算基數，這對整體財政影響不大，卻能彰顯政府對離島公務人員的照顧，更重要的是能吸引更多人才願意到離島服務。1060307
(中央社)
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