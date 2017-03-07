連假商機 台中國際旅展10日登場

我要評比

看準清明、端午連假出遊商機，台中國際旅展將於10日起一連4天在大台中國際會展中心舉辦，250多家業者，廣設300多攤，力拼促銷殺很大。

台中國際旅展10日起到13日在大台中會展中心登場，集結品牌旅行社、星級飯店、特色民宿、溫泉泡湯、美食餐券、人氣伴手禮、養生素食等多個國內外知名業者，主辦單位表示，強攻清明端午連假出遊商機。

除看準連假商機外，現正值旅遊業的淡季，主辦單位指出，有業者推出東京賞櫻輕旅行5天新台幣8999元起，韓國首爾6天旅展特惠價6888元起，體驗韓劇拍片景點、感受在地濃濃韓味。

國旅也推出好康，有旅遊業者推出澎湖3天2夜，2800元，加贈台中到嘉義布袋港來回接送；宜蘭休閒民宿雙人住宿券2000元，買5送1。

展覽期間，另有幸運福袋天天限量送，開幕當天，適逢白色情人節前夕，主辦單位將舉辦「愛的甜蜜回禮大挑戰！」活動，將從當日前500名福袋排隊來賓中，抽出5名幸運者晉級活動，最大獎可獲日本單人來回機票。1060307

(中央社)