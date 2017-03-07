經典賽 球評：沒人補位 投手可以不傳
中華隊經典賽首戰7比15輸給以色列，7局上守備失誤受到球迷熱議；球評馮勝賢表示，二壘手林智勝沒有補位是問題之一，投手林晨樺還有時間的情況下，可以不傳。
開賽落後的中華隊，6局下好不容易分數開張，追成3比6只差3分，但7局上守備失誤，卻讓以色列拉開比數。
當時滿壘，以色列突然短打，投手林晨樺下丘處理，一壘手林益全已經趨前，二壘手林智勝卻沒有進一壘補位，壘包鬧空城；林晨樺接球之後，直接往一壘傳、沒人接，使得壘上3名跑者全部回來得分。
馮勝賢說，這一球在紀錄上是內野安打，加上投手的傳球失誤，造成打者上三壘，「二壘手沒有補位是一個瑕疵，但投手接球之後，還有時間，看到一壘沒人為什麼要傳？」
馮勝賢說，這就是守備的基本功，大家都知道，但關鍵的時候，卻會影響勝負。
馮勝賢說，比數落後又發生失誤，對士氣是很大的傷害，「國際賽就能看見守備、跑壘速度的重要，這兩場比賽以色列在守備與跑壘都有精彩的表現」。打擊方面，小聯盟打者的實力本來就不容忽視，「就好像每一棒都是我們胡金龍、林哲瑄的感覺」。1060307
(中央社)
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