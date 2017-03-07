三上悠亞穿制服撩客 訪台任一日店長

日本超人氣AV女優三上悠亞今天訪台，先為旅館一日店長活動站台，大批粉絲到場。三上悠亞穿著惠比壽麝香葡萄的水藍色戰服，性感登場。

三上悠亞吸引近百名粉絲聚集，讓現場擠得水洩不通，頂著「日本國民AV女優」封號，三上悠亞的高人氣可見一斑。

三上悠亞以一襲水藍色戰服登場，用中文熱情打招呼「大家好，我是三上悠亞。」接著再用日語介紹惠比壽麝香葡萄的活動，主持人無尊更教三上悠亞台語打招呼，三上悠亞溫柔嗓音模仿，「搭A賀，哇係三上悠亞」及「多謝啦，人客」。擔任一日店長時與粉絲親切合照，展現姣好身材與甜美微笑。

隨後三上悠亞換上旅館的店長制服，再度回到台上，格子襯衫和黑色長褲將好身材全都包緊緊，一改往日形象，幾乎讓人認不出來。

這次除了擔任一日店長之外，三上悠亞此次來台是為宣傳惠比壽麝香葡萄亞洲巡迴活動，台北為巡演首站，三上悠亞為巡迴隊長，將帶領團員古川詩織、湊莉久等人演出，其中更包含三上悠亞的亞洲首場攝影會。

除了旅館，三上悠亞也將在內湖重車展售中心、西門町流行品牌潮服店、松山區文創產業、饒河夜市伴手禮名店、信義區知名CLUB擔任一日店長。

三上悠亞原為SKE48成員，本名鬼頭桃菜，因被拍到與傑尼斯旗下當紅團體NEWS成員手越祐也的吻照而退團，隨後轉戰AV女優，人氣不減。1060307

(中央社)