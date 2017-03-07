原民土地劃設納私地 林全：恐牴觸憲法

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行政院長林全今天表示，原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法如果納入私有地，牽涉到憲法對私有地財產權的保障，可能會與憲法牴觸。

原民會日前召開記者會，發布「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，未來將依據該辦法逐步劃設公告原住民族傳統領域或部落範圍土地，預計此階段將劃設80萬公頃原住民族傳統領域土地，民進黨立委陳瑩表示不能接受；國民黨立法院黨團總召廖國棟也表達抗議，呼籲原民會撤回辦法；時代力量立委高潞．以用說，上午記者會諷刺的是，現場1名原住民籍立委都沒有，希望原民會能夠廣納族人聲音。

民進黨立委谷辣斯．尤達卡傍晚在立法院施政總質詢時問到相關問題，並對部分原住民質疑，劃設辦法只劃公有地，沒有解決原住民的土地問題。

林全說，劃設辦法是轉型正義的一部分，過去相關土地使用不夠尊重原住民族，因為針對政府持有的公有地，給予傳統領域一些正義的回歸，基於這些考量，盡可能把未來土地利用，尊重原住民傳統與保留傳統文化。

林全說，這次沒有納入私有地部分，是因為如果把私有地放進來，牽涉到憲法對私有地財產權的保障，可能會與憲法牴觸。

他表示，原住民族的土地劃設問題，是從歷史演變中發生一些事實，需要求取平衡與協調，目前的劃設辦法能夠做到對原住民族有效、快速的原住民文化保存方法，也不至於對現在社會產生衝擊。

谷辣斯‧尤達卡說，反對任何人有撤回劃設辦法的意圖，未來如果遇到私有地的部分，政府可以考慮用專案或徵收、價購等方式處理。1060307

(中央社)