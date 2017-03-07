輪椅歌劇院 高雄捷運穹頂有約
大提琴家張正傑去年在捷運美麗島站舉辦「輪椅音樂會」大受歡迎，今年他再規劃「輪椅歌劇院」於3月18日下午3時於穹頂大廳登場。
張正傑今天說，去年的輪椅族音樂會結合盲人鋼琴家與聲樂家，帶來豐富的音樂盛宴獲得熱烈迴響，身障朋友踴躍出席聆賞，感動不輸音樂廳。
張正傑與中鋼公司合作，將於3月18日下午3時，再度於高雄捷運美麗島站－光之穹頂大廳舉行輪椅歌劇院，華麗的歌劇樂音將於高雄捷運站飄揚。
張正傑與女高音蔣啟真今天還於記者會合奏表演，將複雜難懂的歌劇，用平易近人的方式呈現，歡迎南台灣輪椅族朋友踴躍參加。
輪椅歌劇院邀請男高音王典、女高音蔣啟真，還有小提琴家林天吉等人伴奏，經典歌劇曲目有卡門、蝙蝠、費加洛婚禮、魔笛、公主徹夜未眠等。
「輪椅歌劇院」將於3月18日下午3時舉行，歡迎輪椅族朋友提早報名，報名洽弦外之音團。1060307
(中央社)
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