挺過家庭風暴 小校女生摘星上台大
大學繁星入學放榜，苗栗縣立興華高中學生徐雨涵從小立志上台大，然而高一那年父母離異讓她身心備感壓力，在導師溫暖輔導陪伴下挺過家庭風暴，今天如願摘星錄取台大日文系。
興華高中今年繁星共53人報名，42人上榜，錄取率高達80%，其中16人錄取台大、政大、成大、中山、中正、中央等國立及多所醫學大學台北醫學大學、中山醫學大學、中國醫藥大學。
其中，徐雨涵國中會考成績3A2B，高中3年校內成績始終保持前1%，出身小康家庭的她，從小立志要上台大，但在高一就遇上家庭風暴，那年父母離異，除了學業外，生活中多出了許多煩心事。
少了母親接送，徐雨涵開始學著騎車上下學，回到家還要幫忙煮飯，課業、生活、情緒都備感壓力；導師馬鳳琴得知後，花許多時間心力陪伴、輔導。
今天繁星放榜，徐雨涵如願錄取台大日文系，她興奮地說從小就想進入台大就讀，很高興努力3年，終於有成果，「非常感謝導師馬鳳琴如母親般的關懷與支持」，此外，還好學校離家近，能有多一點睡眠時間，這對課業壓力大的高中生來說是件幸福的事。
興華高中校長鄒義昌表示，學校連續2年都有學生上台大，除了學生自我努力，老師辛苦付出功不可沒，小校教師亦師亦友亦親人的關懷與陪伴，不僅讓直升班的同學繁星錄取率達到百分之百，更讓國中PR值平均60的學生，3年後表現得比其他學校PR70以上的學生更好。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。