挺過家庭風暴 小校女生摘星上台大

大學繁星入學放榜，苗栗縣立興華高中學生徐雨涵從小立志上台大，然而高一那年父母離異讓她身心備感壓力，在導師溫暖輔導陪伴下挺過家庭風暴，今天如願摘星錄取台大日文系。

興華高中今年繁星共53人報名，42人上榜，錄取率高達80%，其中16人錄取台大、政大、成大、中山、中正、中央等國立及多所醫學大學台北醫學大學、中山醫學大學、中國醫藥大學。

其中，徐雨涵國中會考成績3A2B，高中3年校內成績始終保持前1%，出身小康家庭的她，從小立志要上台大，但在高一就遇上家庭風暴，那年父母離異，除了學業外，生活中多出了許多煩心事。

少了母親接送，徐雨涵開始學著騎車上下學，回到家還要幫忙煮飯，課業、生活、情緒都備感壓力；導師馬鳳琴得知後，花許多時間心力陪伴、輔導。

今天繁星放榜，徐雨涵如願錄取台大日文系，她興奮地說從小就想進入台大就讀，很高興努力3年，終於有成果，「非常感謝導師馬鳳琴如母親般的關懷與支持」，此外，還好學校離家近，能有多一點睡眠時間，這對課業壓力大的高中生來說是件幸福的事。

興華高中校長鄒義昌表示，學校連續2年都有學生上台大，除了學生自我努力，老師辛苦付出功不可沒，小校教師亦師亦友亦親人的關懷與陪伴，不僅讓直升班的同學繁星錄取率達到百分之百，更讓國中PR值平均60的學生，3年後表現得比其他學校PR70以上的學生更好。1060307

(中央社)