搭長途飛機身體痠痛怎麼辦？ 醫生建議必帶這「小物品」

搭長途飛機必帶這「小物品」，讓你緩解久坐痠痛。(示意圖/達志影像/shutterstock提供)

搭飛機時，相信每個人都有自己必帶的飛行隨身小物，可能是一雙厚襪，或是靠墊、頸枕，畢竟要在如此擁擠的空間待上一段時間，得盡可能地讓自己舒服些。對此，英國一名骨科醫生表示，若你長途飛行時常會有肌肉緊繃的困擾，不妨試試「網球」吧！能有效緩解身體不適的狀況。

一般來說，「網球」可能不會被列在飛行隨身小物的名單中，但實際上它卻有相當驚人的功效。「每日星報」（Dailystar）報導，倫敦一名骨科醫生阿里（Ali Ghoz）表示，長途飛行會對身體造成許多不適，除了肌肉緊繃外，關節、腳部或背部，更會有痠痛的感覺產生，此時只要拿著網球在疼痛的地方，持續施壓按摩，即可使「痠痛點」逐漸放鬆。

另外，阿里進一步說道，使用網球施壓的方式，也能促進血液循環，他建議可從腳踝的部分，向上按摩，以幫助血液流回心臟。不過，最重要的是，阿里指出，仍要定時起來走動與補充適量的水分，讓腳部可進行伸展，並強調絕不要過量飲酒。

(中時電子報)