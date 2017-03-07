基隆地檢署檢察長陳宏達談司改 籲將廉政署升級

陳宏達暢談司改。(黃靖惠攝)

基隆地檢署檢察長陳宏達和媒體暢談相關司法改革國是會議議題，他認為應該將廉政署的層級，提升至檢察機關的高度，改革整體肅貪體制，效度才會提升。

台灣廉政署主要工作在於預防貪腐、肅貪，但現今位階與司法警察無異，都沒有辦法主動發起偵查，需要先向檢察官報請再發動偵查，與香港廉政公署偵辦操作模式相比，整體效度就差很多。

他認為，廉政署近年辦理案件都較低層級像是學校營養午餐案、盜領加班費等，若能提高廉政署的層級，就能加效度、強化預防及整肅工作，不要再只網住小蚊子，而讓大雄蜂衝破法網，應著眼大貪大腐案件，避免淪為「紙老虎」。

不過他說，香港廉政公署無論在人力的挹注人力，還是實施的制度層面都「玩真的」，反觀台灣人力及制度層面處處受限，整體還不夠完善，所以效度未真正呈現出。

至於外界常謠傳檢察官有「辦綠不辦藍」選擇性辦案問題，他笑答，「自己並不認同這種講法」從蔡英文宇昌案、林益世涉貪等案件得知，檢方對於外界疑慮都條列式解答能釐清真相。

他說，大多時候政治人物為達成某種目，向外界營造出一種「辦綠不辦藍」講法，也凸顯出政治人物不重視檢調單位，才製造出不負責任的一種假象。

面對媒體詢問妨害司法公正罪效用何在，他解釋，妨害司法公正有時不一定是媒體，他認為應該著眼於政治力及政治人物的不當干預行為，並認為有時媒體的第四權反而能加速促成真相，真正該著眼焦點要放在政治人物身上。

他說，妨害司法公正罪還是應該要立法，但目前要立法還是有難度，立法後或許就能減少「有權判生無權判死」情形。

(中時)