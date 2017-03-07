立委劉世芳服務處「好孕」連連
許多民眾拿金鏟拚生子，立委劉世芳服務處沒有金鏟卻是「好孕」連連，2位女助理接連懷孕，性別還是各一女一子，湊成一個「好」字，孕媽咪待產歡喜迎接新生兒，劉世芳沾喜氣之餘，也不忘擴大服務，積極推動活化高雄市各中小學閒置校舍空間來做為公立、公辦民營的托兒所，減輕新手爸媽們的托育負擔。
2位女助理預產期都是3月，已開始請產假準備生產，2人笑說，沒有金鏟子助孕，就是每天到服務處上班，就好孕從天而降。
2位左右手請產假，少了人手，劉世芳卻很開心，她說，服務處同仁接二連三成為新手爸媽、好孕連連，讓忙碌的政治工作多了分期待新生來臨的期待。
分享同仁升格當父母方喜悅，劉世芳也想到將在立法院繼續推動適當的政策，協助地方政府提供辛勞的父母更在地化的協助，來減輕新手爸媽的負擔。
劉世芳說，過去在市府團隊服務時，與大家一起積極推動活化高雄市各中小學閒置校舍空間來做為公立、公辦民營的托兒所來減輕新手爸媽們的托育負擔，高雄在大家協助下，是一個尊重女性、給女性機會的城市，如何因應少子化及人口老化等等都是高雄的重要課題。未來，需要有更多的朋友一起來努力。
她說，高雄市雖然已在友善城市之列，但進步的腳步不能停止，未來仍有許多目標需要努力，逐步弭平不同行政區域間的資源差距，建構更友善的環境。
(中時)
關鍵字：劉世芳
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