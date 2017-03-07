嘉縣衛生局查獲MK479 退回59顆

嘉義縣衛生局持續進行冠脂妥偽藥稽查下架作業。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣衛生局接獲食藥署通告「冠脂妥（Crestor 10mg）」膜衣錠另一批號MK479也有偽藥，因近日查核各醫療院所及藥局時已有掌握「冠脂妥」各批號進貨量，透過資料統計轄內有2家藥局MK479計59顆，今已責令立即退貨。

衛生局表示，針對降血脂藥「冠脂妥10mg」批號「MV503」持續派員至本轄醫療院所、藥局等場所稽查，今7日查核2家薬局、23家診所，退回MV503共280顆，截至目前已清查本縣轄內基層醫療院所 及藥局共270家，下架MV503產品計880顆，已全數回收完成。

(中時)