行政執行署高雄分署拍賣會 成交9413餘萬

法務部行政執行署高雄分署7日下午3時舉行拍賣會，參與競買民眾踴躍，開賣沒幾分鐘11箱歐邦妮頂級紅酒就已搶購一空。車輛部分共拍出4部汽車，其中2010年的LEXUS以43萬8000元拍定、2011年的KIA自用小貨車以20萬成交，但仍有2007年賓士及MV AGUSTA 2007年909C.C.的重機未拍定，將於4月11日再次拍賣。

不動產部分，拍賣前詢問度最高的高雄市大社區傑笙樂園所坐落的11筆土地以9202萬元落槌拍出，統計今日拍賣總額達9413萬餘元。

(中時)