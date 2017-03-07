大學繁星放榜 洪瑜宏樂上台灣體育運動大學

基隆高中洪瑜宏。(黃靖惠攝)

基隆高中洪瑜宏為一圓開店夢，曾休學2年時間到水餃店裡打工、存錢、考取廚師證照，但因患僵直性脊椎炎無法久站，決定返回校園讀完高中，原本沒有要考大學的他受同儕影響，反將這兩年工作經驗轉化成拚大學動力，今天順利考取國立台灣體育運動大學

洪瑜宏休學2年靠著自學考取廚師執照，最後卻因患僵直性脊椎炎腿腳關節疼痛隱隱作痛、無法站立，才驚覺身體出狀況，決定先重拾書本回到校園，唸完高中3年。

他原本只打算念完高中3年，沒有意願就讀大學，但再次重返校園卻被同儕氛圍感染，意外發現原先迷惘的人生，其實還有很多種選項，他說，「考大學發現原來人生還有很多選項」他憑著樂天性格專注上每堂課程，學測雖只有考取49級分，今天放榜仍考取國立台灣體育運動大學。

(中時)