明後天高屏拉紅害警報 減少室外活動

冷空氣跟隨東北季風南下，今天開始，中南部地區空氣即擴散不良，環保署預報，明後兩天高屏地區AQI空氣品質指標將達到「紅害」等級，中部與雲嘉南地區則為「橘警」，提醒一般民眾與敏感性族群應留多留在室內，避免身體不適。

今天開始就有30幾個測站達到橘色警示或紅害等級，中南部不少地區天空呈現灰濛濛感覺。環保署表示，這波空污主要是東北季風南下挾帶境外污染物所致，由於北部有下雨，空品指標普遍都是黃色普通等級，但中南部因為沒下雨，又處於季風的尾流區，風速低導致整體空氣擴散不良。

由於這波冷空氣可能持續到周四，環保署也預告明後天高屏地區為「紅害」等級，中部及雲嘉南為「橘警」等級，指標汙染物都是細懸浮微粒，高屏可能達到155到160微克。

環保署提醒，由於紅色等級對一般民眾的健康已經有影響，可能導致眼睛結膜、呼吸道與支氣管刺激，因此高屏地區民眾應減少戶外活動，避免一些體力過度的活動。中部與雲嘉南則主要是敏感族群、老人與孩童要多注意，具有氣喘的人須多攜帶呼吸劑劑量。

(中時)