拆銅像不成揚言再來 林右昌：依法辦理
自由台灣黨主席蔡丁貴日前率支持者前往基隆火車站，要拆下蔣中正銅像，爆發警民衝突。市長林右昌今天說，市府尊重任何不同意見，但台灣也是法治社會，一切依制度與法規。
林右昌說，自從上任後，市府改在3月8日下午2時28分於海洋廣場舉行二二八追思活動，因為國民黨鎮壓軍隊是在3月8日從基隆港上岸，盼藉此反映真相，讓後代子孫能記住歷史事實。
林右昌表示，基隆市府本來就有既定的規劃和期程要移除政治塑像，未來將結合周邊空間配套調整，任何政治塑像都不應存在公共空間、機關和教育場所，因為這些地方都應保持中立和單純。
他說，上任3個月內，就配合文化中心大廳空間整建工程，移除基隆市最大的蔣中正銅像，今年信義國小老舊校舍改建，也將一併移除校園內的銅像。
蔡丁貴則在臉書（Facebook）發文表示，基隆市的228民族屠殺追思會不是只屬於受難者家屬的，而是屬於全體台灣人民的。追思會可以一方面安撫受難者家屬，一方面縱容屠殺元凶銅像高高聳立嗎？「3月8日，我一定要去基隆走走，看看基隆市民是不是也把我列為黑名單？」。1060307
(中央社)
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