新藥上市成功率僅9.6% 冠科大數據助攻

新藥研發到審查核准上市的成功率只有9.6%，選題篩選機制更顯重要。中美冠科-KY擁全球最大PDX模型數據，搭上近年新的模型試驗，將助藥廠推進新藥研發。

近年台灣新藥研發公司陸續公佈各種新藥臨床試驗的結果，雖有部分捷報，但大多數公布的結果皆不如預期，尤以癌症新藥的研發失敗倍受矚目。

依據Biomedtracker database的資料，新藥研發到審查核准上市的成功率只有9.6%，因此近年來全球藥廠與新藥研發產業不斷精進新藥篩選機制，期望藉此提高新藥研發的成功機會。

例如去年美國國家癌症研究所宣布淘汰使用25年的NCI-60癌細胞試驗樣本，轉而採用能夠高度類比人類腫瘤基因的PDX模型進行癌症研究(PDX模型為人源性腫瘤組織異種移植patient-derived xenograft, PDX)。

PDX模型是一種是將取自於患者的小塊癌症腫瘤移植至實驗小鼠內，讓其替代並模擬人體癌症腫瘤原生的生長環境，相較於過去的測試技術來說，更適合用於未來癌症藥物的測試。

目前冠科針對癌症的PDX模型數量已逾3000組，為全球最大的PDX模型資料庫，並具備自主設計PDX模型的能力，若能提高臨床前的病理反應準確度，更精準的進行新藥篩選，將可以避免各大藥廠在進入臨床實驗後因藥效未達顯著標準，而造成時間、金錢等高度浪費，進而能將資源集中投注於成功機率較高的研發標的，提升整體效益。

冠科過去主要以歐美及中國大陸地區為布局重心，主要客戶涵蓋全球前20大藥廠與各國新藥研發公司，冠科看好未來台灣政策走向與新藥研發需求，也將在台擴展相關業務，並為客戶提供腫瘤數據搜尋引擎OncoExpress及高安全、高保密性的即時研究數據庫Data Portal服務。

透過OncoExpress服務，新藥研發用戶可使用iOS及Android手機查找冠科所擁有的綜合基因組、藥理學、免疫腫瘤學及人源類和細胞系異種移植的組織病理學模型，並使用Data Portal即時觀看於冠科進行研究的各項數據。1060307

(中央社)