印尼副代表拜會澎湖 期建立溝通平台

駐台北印尼經濟貿易代表處副代表習瓦德抵澎拜會澎湖縣警局，瞭解印尼漁工治安事件和「耘海號」貨輪擱淺船員狀況，同時期盼警局和社會處協助提供穆斯林祭祀場所等。

駐台北印尼經濟貿易代表處副代表習瓦德在勞工、新聞部等主管拜會澎湖縣警局和社會處，未來希望能與警局建立良好溝通平台外，副代表習瓦德特別感謝警局協助處理印尼漁工在風櫃被毆等治安事件和「耘海號」貨輪擱淺年餘留置的船員。

澎湖警察局副局長張泰賓表示，澎湖所轄的印尼移工有2200多人，其中以印尼漁工和看護佔大部份，大都安分守己，對於發生治安事件，警局不分國籍均依法律程序辦理，彰顯台灣民主法治、保障人權之國際形象。

對於印尼每週都會有禮拜或大型節慶活動時，習瓦德也期盼澎湖縣政府社會處能協助提供有聚會場所，供印尼國人能有定點的聚會聯誼的地方。1060307

(中央社)