地球升溫限2℃ 北極夏季仍可能無海冰

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科學家今天表示，對人類和受到北極海冰消失威脅的北極熊來說，有好消息也有壞消息。

先說好消息，根據「自然氣候變遷」期刊（NatureClimate Change）刊出的研究，若以工業革命前為基準，將全球均溫升幅控制在攝氏1.5度以內，夏季海冰「幾乎確定」能夠留下。

法新社報導，英國艾克斯特大學（University of Exeter）研究人員史克林（James Screen）和威廉森（Williamson）說：「我們估計，若地球暖化幅度控制在攝氏1.5度以內，北極無海冰的機率不到10萬分之1。」

這可能讓原住民鬆了口氣，他們的生活和謀生都仰賴海冰於夏季期間存留。他們居住的房屋如今已逐漸消失海中。

專家表示，北極熊承受的風險甚至更高。

北極熊數量已減少至僅剩大約2萬6000隻，假如沒有漂浮的海冰讓牠們獵食海豹和其他動物，北極熊的生存將受到威脅。

2012年北極夏季海冰面積僅341萬平方公里，創新低紀錄，比1979年至2000年的平均面積少了50%。

當前，北極冬季海冰覆蓋面積的最大值為1400萬平方公里，夏季覆蓋面積最小值則為500萬平方公里。

倘若未能大幅削減溫室氣體排放量，20至30年內將首度見到北極夏季無冰的景象。

截至目前，北極表面溫度已上升超過攝氏2度，是全球均溫的兩倍。

至於壞消息是，儘管科學家確信均溫升幅控制若在1.5度內，海冰就能留下，他們卻不敢肯定能達成這項目標。

英國氣象局海德里中心（Met Office Hadley Center）帶領氣候影響研究的貝茲（Richard Betts）說：「10年內就可能出現氣溫高出工業革命前水平攝氏1.5度的第1年。」

英國「衛報」（Guardian）報導，這些科學家說，即使各國政府達成全球近200國共同擬定限制全球暖化的核心目標，將地球暖化幅度控制在攝氏2度以內，北極夏季海冰仍可能在本世紀消失。

按照當前趨勢，在本世紀結束前，全球升溫可能達到攝氏3度。（譯者：中央社劉文瑜）1060307

(中央社)