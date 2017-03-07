繁星榜單今公布 嘉義高中表現優異

嘉義高中學生歐陽群學測73級分，因熱愛森林環境與生態保育，選擇了台大森林系。（嘉義高中提供）

嘉義高中有6人通過醫學系第一階段。（嘉義高中提供）

繁星推薦入學榜單今7日公布，嘉義高中成績優異，已獲錄取學生26人、通過第8學群醫學系學生6人，其中錄取及通過醫科及國立大學人數達23位，錄取率高達88％，其中歐陽群學測73級分，因熱愛森林環境與生態保育，選擇了台大森林系。

嘉義高中醫學系通過第1階段學生分別為陽明醫科蔡雨彤、成大醫學何承翰、北醫林士祐、高雄醫林秉萱、中山醫柳昱宏、馬偕醫吳秉璁等人，其它頂尖校系錄取學生有75級分的吳心維錄取陽明大學牙醫學系，75級分陳柏瑋錄取台大資工系，美術班龔芳瑩錄取台北藝術大學美術系。

歐陽群說，他受小說「白虎之咒」影響想認識自然生態，雖然父親希望他讀醫科，但他固執，父母最後也予以尊重，而他的選擇讓嘉中連兩年出現有高分學生將森林系擺第一志願情形。

(中時)