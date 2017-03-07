17萬人民幣買13手賓士 車主直呼被騙

開著一輛七手的奧迪轎車是德雲社相聲中一個自嘲的段子，但花17萬人民幣（約76.5萬元新台幣）買了一輛13手的賓士轎車，卻發生在山東濟南。

今年1月，濟南市民武先生在濟西二手車市場花17萬買了一輛二手賓士車，等他交完錢拿到汽車登記證書時，卻發現有13次過戶紀錄，且行駛里程在恢復出廠設置後，由6萬公里變成了10萬公里。

《齊魯晚報》報導，現年35歲的武先生是濟南市區某公司的股東之一，平時經常出差，出於工作需要，決定購買一輛二手賓士轎車作為過渡。

他說，花17萬卻買了一輛13手賓士，他無法接受，感覺被騙了，買車時銷售人員並沒提前告知車子經歷過這麼多主人。

(旺報)