悠遊卡將聯合3大超商 icash反擊推優惠
超商的卡片合作計劃越來越多，悠遊卡公司自與全家合作後，最近亦跟萊爾富聯手推出Hi Cafe悠遊卡，不管搭車、消費，甚至買咖啡都有優惠，開賣2周就銷出10萬張，而且更透露5月亦將與OK超商合作推出新計劃，直接跟7-11獨有的icash 2.0打對台。
感應式icash 2.0自上月開上線北捷與雙北公車後，銷售量一周內成長5倍以上，除了乘搭公共交通工具有折扣外，更有7-11的各種消費優惠，包括CITY CAFE大杯咖啡全品項第2杯5折，更同步推出 icash支付專屬優惠，百樣商品享有買1送1起的各種折扣，還能累積OPENPOINT點數，自優惠推出以來即帶動7-11售卡量成長3倍以上。
另外自全家及萊爾富的會員系統推出後，7-11的OPENPOINT也趕上點數經濟，愛金卡與華南銀行今年合作發行「OPENPOINT超級點數聯名卡」，於7-11每消費1元即回饋10點OPENPOINT，讓消費者的點數加速累積，而且3月28日前只要使用OPENPOINT APP扣除500點，即有機會抽中2萬「亞洲萬里通」里數，正面迎戰各超商的卡片及點數戰。
(中時)
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