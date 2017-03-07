名人視評 羅智強：柯P的新南向。(若此視頻無法觀看，請看下一個視頻。)

名人視評 羅智強：柯P的新南向

羅智強：柯P的新南向

台北市長柯文哲準備動身前往印度，展開他的「新南向」之行，此行他的任務除了「城市文化」交流之外，當然最重要是招商，政治評論家羅智強說，柯P是首都市長，並不具有中央決策權力的身份，是否能給對方什麼樣的承諾，對方可以給多少應允，都是值得觀察。

羅智強說，兩岸關係降至冰點，總統蔡英文的「新南向政策」，面臨連帶使得台灣想要爭取的「南向」國家，在與台灣的經貿往來同時，不得不考慮到兩岸的關係。柯P的新南向之行，因為他的施政左右不定，與不具中央官員的身份，這趟「南向」之行能否突破？請聽羅智強評論。

(中時電子報)