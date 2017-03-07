擁夢飛翔圓大學夢 五湖四海不忘文學

新北市金山高中學生吳承隆，曾是擁夢飛翔勇者，儘管自幼行動不便，繁星推薦錄取中原大學電子工程學系。竹林中學的何箏，夢想成為商船船長，憧憬未來在汪洋大海持續文學夢。

新北市府教育局今天表示，今年全國5所高中首次有學生錄取台灣大學，新北市就佔了2所，分別是市立北大高中與市立光復高中。

教育局說，北大高中首屆高三畢業生表現優異，共有4名學生獲得70級分以上的佳績，除作為學弟妹的榜樣。因當年選擇留在新北市就讀，獲得優質學習環境，也節省通車時間。

教育局表示，今年錄取的學生，有將近8成為三年前選擇在地就學的新北市國中畢業生，對新北市近年推動的在地就學政策，有鼓舞及激勵作用。

金山高中校長賴來展表示，爭取美國太空總署的GLOBE計畫，參與全球環境觀測，藉此發展學校特色課程及社團，間接影響學生張耀文，錄取國立中央大學大氣科學學系太空組，激勵GLOBE推動小組，讓自然學科在金山高中發光發熱。

校方說，GLOBE社團的2名成員謝鈞威、盧佩萱，也因為對外參加科學交流會議、實地觀測紀錄，培養積極學習的態度。其中原有機會錄取台灣大學的謝鈞威，因為自己對商科的興趣，選擇政治大學財政學系，站在「適性揚才」的立場上，校方尊重學生的自主選擇。

家境清寒的盧佩萱純樸踏實，每天準時紀錄觀測數據，上傳GLOBE網站，並認真學習，爭取獎助學金，以減輕家中的經濟負擔，是個乖巧懂事的孩子，這次繁星推薦錄取台中教育大學科學教育與應用學系。

金山高中行動不便的吳承隆，不因此放棄學習機會，上下學都需要家長接送，但憑著堅毅的精神，繁星推薦錄取中原大學電子工程學系。

竹林中學今年繁星錄取58人，國立大學及醫學大學28人，包括通過陽明醫學系第一階段的游博皓、錄取台大機械工程系的張宇謙。

校方說，張宇謙從小就愛拆東西，父母的包容，讓他在過程中對機械產生極大興趣，希望自己未來能運用機械原理，為人類生活創造更大的便利。

竹林中學錄取台大財金系的賴湘宜，在家族中耳濡目染選擇財金領域，她把閱讀當作紓壓的方式，累積堅強的實力。錄取海洋大學商船系的何箏，最大的目標是成為商船船長，充滿冒險精神的她，憧憬未來在汪洋大海中，能繼續她的文學創作之路。1060307

(中央社)