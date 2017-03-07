與北韓關係緊張 大馬外長：暫不斷交
雖然馬來西亞與北韓因金正男遭刺殺案而關係緊張，但馬來西亞外交部長阿尼法表示，由於有許多國家利益及國際聲譽等因素考量，短期內暫時不會輕易與北韓斷交。
阿尼法（Anifah Aman）今日在馬來西亞報章「每日新聞」刊登一篇名為「不可饒恕的外交指控」中表示，為了顧及國家整體利益與名譽，加上斷交後果影響範圍廣，因此大馬政府暫不會考量與北韓斷交。
但如果事情繼續惡化，外交部除了會關閉在吉隆坡的北韓駐馬大使館外，更會毫不猶豫地採取斷交手段，結束與北韓長達40年的外交關係。
他表示，之前大馬召回駐北韓大使後，北韓曾派遣談判團隊與大馬溝通，但雙方無法達成共識，之後北韓駐馬大使姜哲（Kang Chol，譯音）更在公眾場合大放厥詞，不僅干預大馬刑事案調查，也對大馬造成不能饒恕的名譽污衊，最終才決定將姜哲驅逐出境。
他強調，在這之前，馬來西亞從不曾援引「維也納外交關係公約」第9條文驅逐外國大使出境，甚至在宣布姜哲為「不受歡迎人物」前，大馬已經採取許多措施來溝通，包括按照一般外交慣例，讓雙方禮貌會面並互相溝通，但北韓駐馬大使卻一再質疑與誣衊，其言論已經破壞兩國關係，才會招致驅逐下場。
他說，外交部的責任就是與其他國家保持良好關係，而不是樹立敵人，因此驅逐他國大使的決定並非任意妄為，而是經過深思熟慮，加上近期也發現北韓某公司在大馬進行非法商業活動，因此這也促使大馬重新檢討與北韓的關係。1060307
(中央社)
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