就是要陪媽媽 張皓宇棄台大選成大

(中央社記者張榮祥台南7日電）「得知考上成功大學土木工程系時，我真的鬆了一口氣」，放棄台灣大學希望入學管道、堅持透過繁星計畫留在台南的台南二中學生張皓宇，就是要陪著母親，減輕家中的負擔。

張皓宇是家中獨子，父母在他小時候離異，由母親在成衣加工廠工作，一手拉拔他長大；看到媽媽這麼辛苦，收入卻微薄，且還是低收入戶，張皓宇讀書就特別認真。

張皓宇在台南二中的成績很好，常拿獎學金，校方去年底鼓勵他申請台大希望入學，校方認為以他的成績，錄取機率很大；但張皓宇想到北上後，不僅加重家裡負擔，也把媽媽1個人丟在台南，一口回絕。

張皓宇的計畫是留在台南，陪媽媽，又能減輕家裡經濟壓力，所以他參加學測，再透過繁星計畫申請成功大學土木工程學系。

不過，張皓宇在學測失常，只拿到64級分，想穩上成大必須65級分；學測後，張皓宇忐忑不安，深怕考不上，待榜單公布確定錄取，才放下心裡的大石頭。

張皓宇說，上大學後他會半工半讀，自己賺生活費及學費，讓媽媽不用再那麼辛苦。1060307

(中央社)