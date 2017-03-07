漂流13天嘉南大圳 婦人遺體終尋獲

嘉義縣水上分局在上個月23日接獲民眾報案，指出在水上鄉大掘尾嘉南大圳行堀橋邊發現柺杖、帽子及鞋子，疑似有人跳水輕生，經查身分是一名家住水上鄉的68歲莊姓老婦人，當天疑似落水後失蹤，經家屬、地方人士多日尋找都無下落；今下午3點多，有民眾發現疑有人體卡在水門，消防隊員獲報前往救援，經家屬確認身分就是莊姓阿嬤。

今天下午3點多，嘉義縣消防局第二大隊新港消防分隊接獲通報在嘉南大圳新港鄉中洋段發現疑有人體卡在水門，消防隊員立即前往打撈，將遺體救援上岸，經家屬確認身分就是莊姓阿嬤，家屬很感謝消防弟兄多日來的幫忙，終於找回阿嬤的遺體。

(中時)