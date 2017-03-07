善心人士席開13桌 請寒士暖暖吃辦桌

陳姓善心民眾今和鄰居席開13桌，請嘉義市轄區遊民及窮苦邊緣人呷辦桌。（呂妍庭翻攝）

陳姓善心民眾今和鄰居席開13桌，請嘉義市轄區遊民及窮苦邊緣人呷辦桌。（呂妍庭翻攝）

經常在臉書揪團號召朋友集資行善公益的嘉義人陳先生，有感於社會大眾對於寒士服務的相對冷感，以實際行動支持在地寒士常年服務，並延續去年元宵宴關懷活動，避開過年大家爭相關懷弱勢之際，選在今7日席開13桌，宴請人安基金會所服務的嘉義市轄區遊民及窮苦邊緣人呷辦桌，並加贈每人200元關懷紅包，藉此呼籲各界慷慨解囊，幫助獨老及弱勢者。

總舖師謝嘉益因為是陳先生的鄰居，也認同他的號召，不僅認捐1桌，還親手料理、端菜上桌，讓寒士吃飽吃暖，盼透過關懷，讓寒士感受溫暖與希望，享有尊嚴嶄新開始。

(中時)