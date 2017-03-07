水情吃緊 省水5招抗限水

北部地區水情嚴峻，面對缺水，民眾可從5招居家省水做起。除了縮短用水時間，將家中出水裝置做簡單的小改造，在不影響正常使用的狀況下降低出水量，就能輕鬆達到省水效果。

北部地區水情嚴峻，新北市板新地區、林口、桃園、新竹已進入第一階段限水，經濟部長更在近期的「水情分析及因應作為」報告中提到，去年12月至今年2月底的降雨量，是近154年有紀錄來的次低點。

面對缺水問題，特力屋建議民眾從5招居家省水做起。

1.水流大不等於洗得快 柔水裝置省水又高效：

不論是洗碗、洗菜或洗手，一般認為水龍頭的水量越大，洗得越快、越乾淨；然而只是無形中讓更多水資源被浪費。特力屋建議，可以在水龍頭上加裝柔水器或省水閥，利用細小的孔隙減少出水量，同時增加水與空氣接觸，形成綿密而柔和的水流，完整包覆要清洗的表面，清洗更有效率，也能降低水流衝力過大而四處噴濺的困擾。

2.換裝省水增壓蓮蓬頭 省水不必省享受：

洗澡是最放鬆的時光，卻也是用水量飆升的時刻，一般居家常見以蓮蓬頭淋浴，若是家中水壓較強、出水量大，可換裝具有省水標章的蓮蓬頭，每分鐘出水量僅在5至10公升之間，透過內置的節水器限縮水流量，較傳統蓮蓬頭省水量最高可達70%；同時，有別於一般蓮蓬頭30至50個出水孔，以單道出水的增壓原理，讓水壓不因水量減少而降低。

3.大號小號分段沖 清潔效率不打折：

馬桶的沖水按鈕輕輕一按，不只沖掉排泄物，也在瞬間流失大量的水。一般舊型馬桶每次沖水量約9至12公升，若是改裝省水型馬桶每次沖水只需6公升，但價格昂貴且須專業施工；較經濟實惠的做法可將沖水器改裝成大號小號分離沖水的兩段式，控制小號沖水量在4.5公升以內，已足以沖淨尿液，用較少的水量達到清潔的功效。

4.用壓力讓水更有力 洗淨愛車更有效率：

家中若有汽車或摩托車，每逢洗車時總要用去大量清水才能沖洗乾淨，特力屋建議可利用高壓清洗機強化水壓強度，快速沖去髒汙，用較少的水就能達到更佳的清潔效果。

5.平時收納旱時儲水 一箱兩用應急不用愁：

即將進入限水時段前，必須要儲備足夠的用水才能維持生活不受影響，除了水桶外，塑膠製的收納箱是應急時的好選擇，不僅容量大且多附有上蓋，維持儲水的潔淨，度過限水期間後即使沒有收納需求，堆疊收整也不占空間。

(中央社)