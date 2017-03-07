達賴喇嘛罕見還擊 北京惱怒回罵酸媒體

達賴喇嘛日前表示，大陸強硬派人士的腦袋缺了建構常理的能力。大陸外交部發言人耿爽今天面對路透社提問時表示，「事實上，這篇報導就是你們路透社寫的，達賴的話全是謊言」。

路透社6日報導，西藏流亡精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）在印度北部城鎮達蘭薩拉（Dharamsala）接受喜劇演員約翰奧利弗（John Oliver）訪問。

當被詢及是否擔心大陸可能指派「自己的」達賴喇嘛時，達賴喇嘛說，「這很愚蠢」。達賴喇嘛表示，「如你所知，我們的大腦通常會有建構常理的能力，而這些大陸強硬派人士的腦袋就缺了這塊」。

面對中共當局經常性謾罵，達賴喇嘛通常一笑置之，這次則少見地予以還擊。

中國大陸外交部今天舉行例行記者會，根據大陸外交部官網的文字實錄，路透社記者問及，達賴喇嘛近日接受採訪時表示，中國強硬派對西藏問題「缺乏常識」。路透社記者詢問大陸外交部對此有何回應？

耿爽表示，「我看到了有關報導。事實上，這篇報導就是你們路透社記者寫的」。

他說，報導中提到的有關節目是一檔具有娛樂性質的訪談節目。達賴喇嘛接受採訪時儘可能說一些幽默、搞笑的話，「可惜他說的這些話全是謊言，與事實不符」。

耿爽說，大陸多次指出，十四世達賴喇嘛是「披著宗教外衣、從事反華分裂活動的政治流亡者」。耿爽又批評，目前看來，「他還是一個演員，很善於表演，也非常具有欺騙性」。1060307

(中央社)