桃警預先慶婦女節 獻上艷紅玫瑰花

桃園市警局長黎文明帶隊獻上玫瑰花。（市警局提供）

桃園市警局長黎文明呼籲同仁多關懷身邊默默奉獻的女性。（市警局提供）

桃園市政府警察局今天預先慶祝今天的國際婦女節，由局長黎文明帶隊，向在警政工作的女警、工友、志工們獻上紅色玫瑰花。黎文明表示，女警則在壓力不比男性同仁低的情況下，兼顧工作和家庭，堅忍毅力讓人敬佩，婦女志工志願參與各項警政服務，也給了警察很大的鼓舞，呼籲男性除了在婦女節，平時也要關懷母親、妻子的辛勞，並適時表達愛意與感謝。

(中時)