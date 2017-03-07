東京國際食品展開幕 嘉義推農特產
東京國際食品展今（7）日開幕，嘉義縣長張花冠在開幕現場大力推廣優質農特產品，主打「多樣性」，並指嘉義擁有多種農特產、飲食及地理樣貌，相當適合各個不同國家旅客來嘉遊玩；為期4天的展覽預計吸引來自全球超過7萬買主參加。
張花冠表示，嘉義氣候橫跨熱帶、亞熱帶與溫帶，多樣化的地形與氣候也產生不同的農特產品，將最好的果乾、烏魚子、茶葉、花生等農特產品帶到國際舞台，讓全世界的消費者都能認識到豐富多元的嘉義美食。
(中時)
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