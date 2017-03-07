一夕病倒　她在醫院舉辦白金婚

詹曾寶玉在歌唱婚禮詩歌時忍不住感動流淚。（葉臻攝）

詹曾寶玉與丈夫詹智堂結縭70年，情比金堅。（葉臻攝）

高齡87歲的詹曾寶玉，原定在9日要與90歲丈夫詹智堂舉行結縭70年的白金婚宴，但詹曾寶玉卻在上月初病倒，至今仍無法出院，貼心的詹智堂與醫院護理師、社工一同安排，今天下午在衛生福利部桃園醫院祈禱室內替兩人完成白金婚典禮，詹曾寶玉也一度感動落淚。

詹曾寶玉的女兒說，母親出生僅40天，就被賣到詹家當童養媳，17歲那年嫁給爸爸，父親將100多萬農會退休金投入養豬事業卻賠光，只得到花蓮工作，母親則扛起照顧8個孩子的重擔，並獨自用三輪車到中壢龍岡叫賣親手做的碗粿和客家湯圓，直到幼弟上大學。

詹智堂說，很感謝妻子在他拚事業時，始終在他背後默默支持，勤儉持家並替他養兒育女，最艱苦的時候，曾全家一起做聖誕節燈泡和手工藝貼補家用，「夫妻是相知相惜、互相忠心、彼此尊重」，人生80才開始，希望天下家庭都能幸福。

(中時)