一夕病倒 她在醫院舉辦白金婚
高齡87歲的詹曾寶玉，原定在9日要與90歲丈夫詹智堂舉行結縭70年的白金婚宴，但詹曾寶玉卻在上月初病倒，至今仍無法出院，貼心的詹智堂與醫院護理師、社工一同安排，今天下午在衛生福利部桃園醫院祈禱室內替兩人完成白金婚典禮，詹曾寶玉也一度感動落淚。
詹曾寶玉的女兒說，母親出生僅40天，就被賣到詹家當童養媳，17歲那年嫁給爸爸，父親將100多萬農會退休金投入養豬事業卻賠光，只得到花蓮工作，母親則扛起照顧8個孩子的重擔，並獨自用三輪車到中壢龍岡叫賣親手做的碗粿和客家湯圓，直到幼弟上大學。
詹智堂說，很感謝妻子在他拚事業時，始終在他背後默默支持，勤儉持家並替他養兒育女，最艱苦的時候，曾全家一起做聖誕節燈泡和手工藝貼補家用，「夫妻是相知相惜、互相忠心、彼此尊重」，人生80才開始，希望天下家庭都能幸福。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。