感念張國榮提攜 古巨基重唱10首當年情

古巨基致敬張國榮。（英皇提供）

古巨基將翻唱多首張國榮歌曲。（英皇提供）

古巨基。（英皇提供）

古巨基致敬「哥哥」張國榮的翻唱專輯《Salute to dear Leslie》將於３月16日正式發布。該紀念專輯共收錄張國榮跨越一生的10首經典之作，從透徹心扉的〈當愛已成往事》，到沈穩憂鬱的〈有心人》，再到真摯細膩的〈最愛》，古巨基皆全程參與，更將錄製的心情在微博上和大家分享。

身為製作人之一的古巨基，特別邀請張國榮出道時的唱片監製及恩師黎小田老師為其專輯中的〈儂本多情〉、〈風繼續吹〉2首歌擔任監制。

而張國榮「哥迷會」紀念音樂會日前已分別在香港、上海、東京舉辦，古巨基受邀參與，並全程義演、義唱，分文不取。專輯原定去年推出，只因古巨基難以取捨，至今終於完成。

此外，專輯連同音樂會的全數收益，都將捐給張國榮「哥迷會」，用於運作和修復張國榮遺留的舞台服裝及物品，將他的相關珍貴物品可完善的保存，並傳承下去。

(中時)