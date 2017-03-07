桃市稽查冠脂妥下架狀況 未來兩周將加強稽查
桃園市衛生局因應冠脂妥偽藥事件，上周六日已全面下架批號為MV503的「冠脂妥」(Crestor 10mg)，並在昨天稽查轄內各醫療院所、藥局，因食藥署今天確認批號MK479的冠脂妥也是偽藥，將全面下架回收所有冠脂妥，並進行換貨，衛生局未來兩周也將加強宣導與稽查下架狀況。
藥政管理暨稽查科長張敬崴表示，衛生局昨天啟動專案，共下架及退換5111顆批號MK479的冠脂妥膜衣錠，前天啟動至今已完成62家醫療院所及藥局稽查，桃園市藥、醫師公會等相關團體除通知會員主動下架外，民眾也可到店退換藥品。
張敬崴提醒，因應食藥署今晚最新公布，未來兩周將全面下架回收所有批號的冠脂妥，並進行換貨，民眾目前若仍持有任何批號的冠脂妥膜衣錠，請停止使用，並儘速返回原取得藥品之醫療院所或藥局諮詢換藥，獲洽詢臺灣阿斯特捷利康0800-888-633免付費服務專線，或1999市民諮詢服務熱線，衛生局未來2週也將持續稽查，維護用藥安全。
(中時)
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