美田州爆禽流感 台港韓日限制禽類進口
南韓政府和美國家禽蛋品出口協會今天說，美國一家商業肉雞場檢測出今年第一起禽流感病例後，南韓、日本、台灣和香港已限制美國禽類進口。
路透社報導，南韓農業部說，美國田納西州一處肉雞場5日確定出現H7禽流感病毒株後，南韓將禁止美國禽類和雞蛋進口。
美國家禽蛋品出口協會（USA Poultry and Egg Export Council）會長薩姆納（James Sumner）表示，日本和台灣將禁止從田納西州進口禽類產品，香港則限制從發現禽流感的田納西州林肯郡（Lincoln County）進口禽類。
這些限制將影響泰森食品（Tyson Foods Inc.）和「 Pilgrim's Pride」等美國主要雞肉製品公司對海外的銷售。
出現禽流感的田納西州肉雞場，與泰森食品訂有家禽銷售合約。
南韓農業部聲明說，南韓進口禁令從今天開始生效。活禽和雞蛋都遭禁，經加熱處理的雞肉和蛋品則仍可進口。（譯者：中央社周慧盈）1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。