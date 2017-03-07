美田州爆禽流感 台港韓日限制禽類進口

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南韓政府和美國家禽蛋品出口協會今天說，美國一家商業肉雞場檢測出今年第一起禽流感病例後，南韓、日本、台灣和香港已限制美國禽類進口。

路透社報導，南韓農業部說，美國田納西州一處肉雞場5日確定出現H7禽流感病毒株後，南韓將禁止美國禽類和雞蛋進口。

美國家禽蛋品出口協會（USA Poultry and Egg Export Council）會長薩姆納（James Sumner）表示，日本和台灣將禁止從田納西州進口禽類產品，香港則限制從發現禽流感的田納西州林肯郡（Lincoln County）進口禽類。

這些限制將影響泰森食品（Tyson Foods Inc.）和「 Pilgrim's Pride」等美國主要雞肉製品公司對海外的銷售。

出現禽流感的田納西州肉雞場，與泰森食品訂有家禽銷售合約。

南韓農業部聲明說，南韓進口禁令從今天開始生效。活禽和雞蛋都遭禁，經加熱處理的雞肉和蛋品則仍可進口。（譯者：中央社周慧盈）1060307

(中央社)